Новим міністром оборони став генерал Таран. Що про нього відомо

Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила міністром оборони Андрія Тарана.

За відповідне рішення проголосували 285 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Таран народився в 1955 році у Франкфурті-на-Одері, закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище, отримавши спеціальність військового інженера-радіотехніка.

Після цього служив в армії СРСР.

Пізніше, в 1993 році пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

З 1992 року служив у центральному апараті Міністерства оборони, у 1994-1995 роках працював у Головному управлінні розвідки Міноборони.

В 1995-1996 роках отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю "стратегія національних ресурсів" в Національному університеті оборони США, у Вашингтоні, після цього у 1996-1998 роках працював у Раді національної безпеки і оборони України експертом центру стратегічного планування та аналізу.

В 1998 році повернувся в центральний апарат Міноборони.

Вільно володіє англійською мовою, з 1999 по 2004 рік працював на посаді військового аташе при посольстві України в США.

З 2011 по 2014 рік був представником Міноборони при представництві України при ООН.

З квітня по серпень 2015 року генерал був представником України у Спільній центрі контролю і координації у Донбасі, де займав дуже активну позицію щодо захисту інтересів України.

В липні Твіттер Ради національної безпеки і оборони (РНБО) опублікував повідомлення: "Генерал Таран звільнений від посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру у статті 111 Кримінального кодексу (Державна зрада)".

Пізніше виявилося, що акаунт РНБО зламали спеціально, щоб опублікувати це повідомлення.

Таран був звільнений в запас в 2016 році з посади першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ).

Як повідомляли Українські Новини, Андрія Тарана вчора на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував призначити міністром оборони Володимир Зеленський.

Тим часом у ЗМІ з'явилася інформація, що три кандидати відмовилися від посад в уряді Шмигаля.