Пенсійний вік підвищили: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж

Вже в наступному році далеко не всі, хто досяг пенсійного віку, зможуть піти на заслужений відпочинок в той час, як найближчим часом в країні планують провести пенсійну реформу, після якої українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї. Так, в Україні будуть зростати вимоги до стажу, проте роки стажу, яких не зватит, можна буде докупити.

Як пише "Главком", до 2021 року необхідно буде мати повних 28 років стажу, щоб вийти на пенсію в 60 років. А в 2022 році – 29 років стажу.

В наступному році жінкам підвищать пенсійний вік з 59,5 до 60 років, підвищення з квітня.

Сьогодні піти на заслужений відпочинок у 60 років можна лише за наявності стажу 27 років.

63 роки можуть вийти на пенсію люди, у яких є повних 17 років стажу. Якщо ж стаж до 17 років на відпочинок можна буде піти в 65 років.

Надбавку до пенсії можна отримати за понаднормовий стаж: якщо громадянин під час виходу на пенсію має відповідний стаж, він може отримати надбавку до пенсії. Про це сказано в статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Для чоловіків (35 років), для жінок (понад 30 років) пенсія за віком збільшується на 1%.

У той же час, як повідомляє "Обозреватель", в Україні близько 45% працюючих до 2027-му не зможуть виконати вимогу за стажем і змушені будуть працювати до 63 або 65 років, або ж докуплять стаж. Закон передбачає два варіанти купівлі.

Так, можна докупити стаж, або добровільно робити внески в Пенсійний фонд ще до досягнення пенсійного віку.

У першому випадку пенсійний фонд продає стаж українцям розраховуючи вартість місяці за формулою: 22% помножити на мінімальну зарплату і помножити на два, що станом на сьогодні дорівнює 2 078 грн. Відповідно, рік стажу вам обійдеться в 24,9 тис. грн.

Якщо перший варіант більше підходить тим, у кого пенсійний вік вже на носі, а стажу не вистачає, то другий варіант для тих, хто заздалегідь подумав про свою пенсію. Приміром, якщо ви не працюєте офіційно, а отримувати пенсію все ж хочеться, ви можете подати заяву до Пенсійного фонду про добровільну сплату мінімального внеску – 22% від мінімалки. На сьогодні це 1 039 грн на місяць.

Як повідомляли Українські Новини, серед преваг пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальна пенсія може бути передана у спадок.

Тим часом, Рада ввела соцдопомогу для одиноких пенсіонерів, які досягли 80 років і потребують стороннього догляду.