Прем'єру Шмигалю за травень нарахували 46,6 тис. гривень зарплати

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за травень становила 46,6 тис. гривень в той час, як Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Шмыгалю в травні, склала 46 602 гривні.

Посадовий оклад становив 56 100 гривень, витрати - 2 889 гривень, при цьому згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу отсчитано 9 497 гривень.

Сума утриманих податків склала 9 087 гривень.

Фактична сума, отримана Шмыгалем, становила 37 515 гривень.

Зарплата Дениса Шмигаля

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Тим часом, Шмигаль задекларував 3,39 млн гривень зарплати за 2019 рік.