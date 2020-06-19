Піарниця авіакомпанії SkyUp запропонувала бажаючим обслуговуватися російською мовою їхати в Росію

Керівник відділу з питань зв'язків з громадськістю української авіакомпанії SkyUp Airlines Ольга Ткаченко підтримала McDonald’s в недавньому мовний скандал. На її думку, якщо людина хоче, щоб до неї зверталися не державною мовою, їй необхідно виїхати з України.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua, посилаючись на коментар Ткаченко виданню Marketing Media Review.

"Якщо у громадянина України, який розмовляє в побуті на будь-якій мові, проблема з тим, що до нього в Україні звертаються українською, це означає, що він обрав не ту країну для громадянства. То міняти країну громадянства. Без варіантів", - заявила співробітниця SkyUp.

Також Ткаченко підтримала політику компанії McDonald’s з мовної дискримінації українців. "McDonald’s - respect! Кажу це як російськомовна громадянка України", - додала керівник PR-відділу SkyUp.

Нагадаємо, нещодавно українських користувачів соціальних мереж обурило, що в електронному меню популярної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s доступні лише 2 мови: українська та англійська. Багато громадян вважають це дискримінацією російськомовного населення України та навіть закликали до бойкоту ресторанів.

Раніше ЗМІ повідомили, що посольство України в Сполучених Штатах Америки також підтримало компанію McDonald's в мовному скандалі. Дипломати заявили в соцмережі, що назви страв українською мовою звучать смачніше і закликали вивчати українську разом з цією мережею закладів громадського харчування.