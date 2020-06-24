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24 червня 2020, середа, 06:33 6 Документ
Кабмін 2020-06-24T08:45:01+03:00
Українські Новини
Міністр у справах ветеранів заробив 38 тис. гривень за травень

Міністр у справах ветеранів заробив 38 тис. гривень за травень

Валерия Драгомирова
Зарплата, Зарплата міністра, Сергій Бессараб
Сергій Бессараб. Фото: Вікіпедія
Сергій Бессараб. Фото: Вікіпедія

У травні заробітна плата міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба становила 47,2 тис. гривень, його заступників від 15 тис. гривень до 56,5 тис. гривень, державного секретаря Міністерства - 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Бессарабу в травні, становила 47 230 гривень.

Фактична сума коштів, отримана міністром, після утримання податків становила 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна становила 47 230 гривень, заступників Олексія Ілляшенка - 47 230 гривень, Олександра Терещенка (звільнений 18 травня і перепризначений 19 травня) - 56 551 гривню, Володимира Левчука (призначено 22 травня) - 14 914 гривень, Руслана Калініна (звільнений 18 травня) - 52 280 гривень, держсекретаря Людмили Дараган - 47 230 гривень.

Зарплата міністра ветеранів та його заступниківЗарплата міністра ветеранів та його заступників

Відповідь на запитВідповідь на запит

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

4 березня Верховна Рада призначила міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба.

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