Хто такий можливий міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада може призначити міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба. Хто він і ким працював до цієї миті, повідомляють Українські Новини. Бессараб народився в 1955 році в Старих Кодаках (Дніпропетровська область). До війни обіймав різні керівні посади, в тому числі, в 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за Януковича — був першим заступником командувача сухопутних військ. У 2014 році був звільнений в рамках люстрації. Проте пізніше в закон внесли зміни, дозволивши Президенту залишати на посадах "цінних" військових, тоді Бессараб повернувся на службу. З 2015 року — заступник начальника Генштабу Збройних Сил. Як повідомляли Українські Новини, напередодні в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром. 3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатури у новий Кабмін. Проте 3 кандидати відмовилися від постів в уряді Шмигаля.