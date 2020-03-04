Хто такий можливий міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада може призначити міністром у справах ветеранів Сергія Бессараба.

Хто він і ким працював до цієї миті, повідомляють Українські Новини.

Бессараб народився в 1955 році в Старих Кодаках (Дніпропетровська область).

До війни обіймав різні керівні посади, в тому числі, в 2000-х очолював територіальне управління "Північ", за Януковича — був першим заступником командувача сухопутних військ.

У 2014 році був звільнений в рамках люстрації.

Проте пізніше в закон внесли зміни, дозволивши Президенту залишати на посадах "цінних" військових, тоді Бессараб повернувся на службу.

З 2015 року — заступник начальника Генштабу Збройних Сил.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатури у новий Кабмін.

Проте 3 кандидати відмовилися від постів в уряді Шмигаля.