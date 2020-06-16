Іспанія почала приймати перших туристів з Німеччини в якості експерименту

Іспанія, яка заявила про відкриття кордонів в кінці червня, як експеримент почала приймати перших туристів з-за кордону. Про це повідомляє російська служба ВВС.

Наголошується, що Іспанія готується перезапустити свою туристичну індустрію і проводить експеримент, в рамках якого майже 11 тис. німецьких туристів відправляються на двотижневий відпочинок на Балеарські острови.

Владі потрібно зрозуміти, як туристичні компанії зможуть впровадити нові правила і обмеження, необхідні для запобігання нового спалаху коронавірусу. Іспанія планує повністю відкритися для туризму 1 липня.

В експерименті бере участь кілька німецьких туроператорів і авіаперевізників. Туристи відправляться на Майорку, Ібіцу та Менорку. Як повідомляється, німецьким туристам не потрібно буде проходити обов'язкову перевірку на симптоми Covid-19, їм буде достатньо заповнити анкету на борту літака.

Керівники авіаперевізника EasyJet вважають, що заповнення на 100% літаків не становить загрози для пасажирів, і дистанція в два метри між ними не потрібна.

Зазначається, що перед відновленням польотів компанія впровадила всі необхідні заходи захисту, що передбачені міжнародними правилами.

Пасажирам потрібно буде весь політ перебувати в масках, і регулярно буде проводитися дезінфекція салону.

Спочатку пропонувалося залишати в літаку середні місця вільними, але, з слів Лундгрена, було вирішено цього не робити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Іспанії після пом'якшення карантину померли 268 осіб від коронавірусу за добу.