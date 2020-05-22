В апреле промпроизводство сократилось на 16,2%

В апреле 2020 года промышленное производство сократилось на 16,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 16,7% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2019 года после того, как промпроизводство в Украине в марте также продолжило падение.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

При этом в апреле 2020 года промпроизводство сократилось на 12,8% (не скорректированных) и на 6,0% (сезонно скорректированных) по сравнению с мартом 2020 года.

В январе-апреле 2020 года по сравнению с январем-апрелем 2019 года промпроизводство сократилось на 7,9%.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%.

В январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,7% (скорректированных) по сравнению с январем 2019 года.