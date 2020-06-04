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04 червня 2020, четвер, 19:35 6
Європа 2020-06-04T20:15:01+03:00
Українські Новини
Польща не планує найближчим часом відкривати кордони

Польща не планує найближчим часом відкривати кордони

Елизавета Кесельман
Карантин, Covid-19, Коронавірус в Польші, Закриття кордонів
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

Польща, яка в кінці травня спростила в'їзд українським заробітчанам, заявила про те, що поки не переконається у відсутності небезпеки через коронавірус, кордонів не відкриватиме. Про це заявив глава канцелярії голови Ради міністрів Польщі Михайло Дворчик, повідомляє Dziennik Gazeta Prawna.

Як повідомляє відомство, уряд уважно аналізує динаміку захворювань COVID-19 всередині країни і в сусідніх країнах і, коли ситуація буде безпечною, прийме рішення про відкриття кордонів.

"Ми аналізуємо ситуацію під час зустрічей урядового штабу з кризового реагування, які відбуваються раз на кілька днів. Коли ми переконаємося, що відкриття кордонів безпечне, ми приймемо рішення", - заявив Дворчик.

Чиновник зазначив, що пандемія коронавіруса змінила Європу та світ, а з певними обмеженнями та ускладненнями треба буде миритися ще деякий час.

Як повідомляли "Українські Новини", у кінці травня у Польщі дозволили ходити без масок і проводити концерти під відкритим небом.

Тим часом, Швеція відкриє кордони для фермерів і садівників 8 червня.

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