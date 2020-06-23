Українською мовою вдома спілкуються менш як 50% опитаних громадян

Українською мовою вдома спілкуються 46,2% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" в той час, як 44,6% опитаних "Соцмоніторингом" за надання ОРДЛО автономії у складі України.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, 32,9% респондентів спілкуються в сім'ї тільки українською мовою, 13,3% – переважно українською, 27,3% – і українською, і російською однаково часто, 13,1% – переважно російською, 13,3% – тільки російською, 0,1% – іншою мовою.

Водночас 41,5% опитаних мають бажання дивитися телевізійні програми і українською, і російською мовами, 38,1% – переважно або тільки українською, 17,7% – переважно або тільки російською.

Фільми російського виробництва 40,4% респондентів хотіли б дивитися переважно або тільки російською мовою, 30,5% – і українською, і російською, – 21,8% – переважно або тільки українською.

Також 34,8% опитаних хотіли б читати улюблені друковані видання й українською, і російською однаково часто, 33,8% – переважно або тільки на українською, 20,4% – переважно або тільки російською.

Опитування проводилося з 10 по 19 червня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,1%-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, 50,2% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", не довіряють президенту Володимиру Зеленському.

Крім того, в Росію готові виїхати 11% опитаних, але за умови доплати 100 тисяч доларів.