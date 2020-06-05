В Росію готові виїхати 11% опитаних, але за умови доплати 100 тисяч доларів

В той час, як 54,4% опитаних SOCIS вважають Росію агресором, 6,3% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), готові виїхати в Росію, а якщо б за це заплатили 100 тис. доларів, то кількість бажаючих збільшилася б до 11,2%.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, поїхали б вони на постійне проживання в Росію, якщо б їм зараз без умов надали громадянство.

6,3% відповіли ствердно, 7,3% - складно, 86,3% - негативно.

Серед жителів Заходу готові виїхати лише 1,7%, Центру - 3,9%, Сходу - 8%, Півдня - 15,3%, Донбасу - 17,3%.

Серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" готові виїхати більш як 20%, Ігоря Смешка - 7%, Володимира Зеленського - 5%, Юлії Тимошенко - 4%, Петра Порошенка - менш як 1%.

Водночас, якщо б до громадянства додавалося 100 тис. доларів, то 11,2% респондентів поїхали б, 8,6% складно сказати, 80% відмовилися б.

На Заході відсоток готових виїхати збільшується до 5,2%, у Центрі - до 8,7%, на Сході - до 14, на Півдні - до 19,3%, на Донбасі - до 26%.

Серед виборців "Опозиційної платформи" кількість збільшується до 30%, Тимошенко - до 8,6%, Смешка і Зеленського - до 8%, Порошенка - до 2,7%.

При цьому виїхати на постійне проживання у США чи ЄС у разі отримання громадянства згодні 27,1% опитаних, складно відповісти 7,8% і не згодні 65,1%.

Серед виборців Юрія Бойка готові виїхати менш як 10%, Віктора Медведчука - понад 20% (обидва - "Опозиційна платформа"), решту кандидатів - близько 30%.

При цьому в регіональному розрізі відповіді респондентів практично не відрізняються.

Як повідомляли Українські Новини, 56% опитаних "Левада-центром" росіян вважають, що Україна і Росія мають дружити.

Тим часом, 67,3% опитаних SOCIS вважають ситуацію в Україні напруженою.