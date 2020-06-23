За рік зменшилася кількість українців, які за автономію ОРДЛО, – "Соцмоніторинг"

44,6% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг", підтримали б рішення про надання автономії у складі України непідконтрольним території Донецької і Луганської областей.

Про це свідчать результати опитування, представленого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, чи підтримали б вони рішення про надання автономії у складі України ОРДЛО для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі?

Так, 18,9% відповіли, що впевнені, що підтримали б, 25,7% – скоріше підтримали б, 19,2% – швидше не підтримали б, 18,1% – упевнені, що не підтримали б.

18,1% респондентів не змогли відповісти.

Також 45,4% опитаних вважають, що виконувати "мінські угоди" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - в інтересах України, 23,5% – вважають, що в інтересах України відмовитися від "мінських угод".

Опитування проводилося з 10 по 19 червня серед 3 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом face-to-face.

Статистична похибка вибірки становить 1,1%-1,9%.

Як повідомляли Українські Новини, 50% опитаних "Соцмоніторингом" не довіряють Президенту Володимиру Зеленському.

За півтора місяці рейтинг Володимира Зеленського впав 3,3%: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.