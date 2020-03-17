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17 березня 2020, вівторок, 17:13 4
Економіка 2020-03-17T17:14:47+02:00
Українські Новини
"Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь

"Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь

Григорий Яковенко
Укртранснафта, Білорусь, транзит нафти
Нафта. Фото: freepik
Нафта. Фото: freepik

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Укртранснафта" завершила комплекс робіт по підготовці маршруту транспортування від морського порту "Південний" до лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛВДС) "Мозир" (Республіка Білорусь) і почала перекачування нафти з використанням нафтопроводу "Одеса - Броди" і однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу "Дружба" на нафтопереробний завод (НПЗ) Білорусі", - йдеться в ньому.

Наголошується, що надання послуг з транспортування нафти в Республіку Білорусь відбувається в рамках договору між "Укртранснафтою" і BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією "Білоруської нафтової компанії".

Раніше в середині березня "Укртранснафта" прийняла 2 партії по 80 і 90 тис. тонн нафти для її подальшого транспортування до Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила імпорт нафти.

Тим часом, фондові ринки рекордно обвалилися вперше з 2008 року. Нафтогазові та фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких впали найзначніше за підсумками торгів у США.

 
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