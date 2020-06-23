Кількість нових випадків коронавірусу в Київській області зростає. Де найбільше заражених

Кількість хворих на коронавірус в Київській області 22 червня порівняно з попередньою добою збільшилась на 49 осіб до 2 285, померлих - на 1 людини до 47.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2 285 випадків захворювання на коронавірус (у т. ч. 187 дітей та 439 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 49... За час пандемії померло 47 осіб", — сказано в ньому.

У Києво-Святошинському районі підтверджені 522 випадки захворювання на коронавірус (найбільше у Вишневому — 196, в Софіївській Борщагівці — 63 і в Петропавлівській Борщагівці — 49), в Обухівському районі — 264 випадку (найбільша кількість в Обухові — 133 і Українці — 40).

Також 94 випадки захворювання підтверджено у Бориспільському районі, 89 - в Броварському районі, 64 - у Васильківському, 59 - в Баришівському, 41 - у Вишгородському, 39 - в Кагарлицькому, 34 - в Миронівському, 32 - в Бородянському, 20 - в Макарівському.

При цьому 122 випадків підтверджені в Ірпені, 115 - у Білій Церкві, 84 - в Яготині, 77 - у Броварах, 75 - у Борисполі, 57 - в Бучі, 50 - в Коцюбинському, 43 - у Фастові, 41 - в Кагарлику, 39 - у Василькові, 36 - у Вишгороді.

Всього за час пандемії одужали 1141 осіб (у тому числі 88 дітей).

На стаціонарному лікуванні перебуває 259 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 2 026 осіб.

З 14 березня всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 5 651 повідомлення про підозру на COVID-19, за останню добу - 46 повідомлень.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 23 червня 14 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з понеділка, 22 червня; порівняно з даними на 22 червня в список не відповідних критеріям потрапила Київська область, Чернігівська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Тим часом на весілля на карантині запрошувати можна до десяти гостей.