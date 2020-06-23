Підозрюваний у вбивстві 7 людей у Житомирській області визнаний осудним

Підозрюваного в масовому вбивстві у Житомирській області експерти визнали осудним. Причини конфлікту встановлюються слідством.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Згідно з довідкою лікаря-нарколога від 22.05.2020, в крові підозрюваного алкоголю не виявлено. Крім цього, в рамках кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваного і наразі отримано висновок експерта. Згідно з висновком фахівців, підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними і зараз. По своєму психічному стані чоловік не вимагає застосування яких-небудь примусових заходів медичного характеру", - сказав начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

Також він зазначив, що слідчі в ході подальшого досудового розслідування працюють над декількома версіями для встановлення об'єктивних причин конфлікту.

У повідомленні зазначено, що в рамках кримінального провадження, що розслідується за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу, було призначено до 200 експертиз.

Поки слідчі отримали результати 20 проведених експертиз.

Водночас, враховуючи, що призначені судові експертизи є особливо складними і їх виконання триває понад 2 місяці, планується продовження строків попереднього розслідування і у відповідності продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного.

Як повідомляли Українські Новини, серед жертв масового вбивства, що сталося 22 травня у Житомирській області, були учасники АТО, волонтери та співробітники Нацгвардії. Загалом з мисливської рушниці було вбито 7 осіб.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.