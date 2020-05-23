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23 травня 2020, субота, 21:45 10
Судова влада 2020-05-23T23:15:02+03:00
Українські Новини
Масове вбивство на Житомирщині: стрілка заарештували без права застави

Масове вбивство на Житомирщині: стрілка заарештували без права застави

Надежда Комендантова
Житомир, вбивство, стрілянина
У Житомирській області вбили 7 осіб. Фото: Facebook Антон Геращенко
У Житомирській області вбили 7 осіб. Фото: Facebook Антон Геращенко

Суд обрав підозрюваному у вбивстві 7 осіб у Житомирській області запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області, передають Українські Новини.

"23 травня Королівський районний суд Житомира розглянув клопотання слідчих Головного управління Нацполіції області та прийняв рішення про утримання 58-річного підозрюваного під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави", - сказано в ньому.

Наголошується, що чоловік був затриманий 22 травня і в той же день ввечері йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 22 травня поблизу села Новоселиця Попільнянського району місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими з рушниці позбавив життя 7 людей.

Серед загиблих - 3 співробітника Національної гвардії.

Прокуратура почала розслідувати вбивство 7 чоловік у Житомирській області, серед загиблих - учасники антитерористичної операції і волонтери.

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Масове вбивство на Житомирщині: стрілка заарештували без права застави
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