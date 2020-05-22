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22 травня 2020, пʼятниця, 12:59 20
Події 2020-05-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
На Житомирщині професійний мисливець вбив 7 людей, одному чоловіку вдалося втекти

На Житомирщині професійний мисливець вбив 7 людей, одному чоловіку вдалося втекти

Ирина Николенко
Вогнепальна зброя, Нацполіція, масове вбивство, Житомирська область
Вбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон Геращенко
Вбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон Геращенко

В Житомирській області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві семи осіб з вогнепальної зброї. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

У Житомирській області в селі Новоселиця Попільнянського району близько 1:00 ночі сталося масове вбивство. Біля приватних ставків місцевий житель, орендар, внаслідок конфлікту з відвідувачами, зробив кілька пострілів з мисливської рушниці, після чого померли 7 осіб.

У Житомирській області вбили 7 осіб. Фото: Facebook Антон ГеращенкоВ Житомирській області вбили 7 осіб. Фото: Facebook Антон Геращенко

Обставини події з'ясовуються, на місці працюють слідчо-оперативні групи.

Стрільця затримали, мисливську рушницю вилучили.

За словами заступника внутрішніх справ Антона Геращенка, компанія друзів-киян приїхала на риболовлю на ставок в Житомирській області, де збиралися вже не раз.

Вбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон ГеращенкоВбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон Геращенко

Всього, за даними слідства, їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка.

"Після розпиття спиртних напоїв шестеро відпочивальників лягли спати в що стоїть на березі ставка сарайчику. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка. Близько години ночі орендар ставка, професійний мисливець, на грунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати гостей з належного йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ". Спочатку він убив двох людей, що були поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей", - повідомив Геращенко.

Масове вбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон ГеращенкоМасове вбивство в Житомирській області. Фото: Facebook Антон Геращенко

Геращенко зазначає, що один з чоловіків, почувши постріли, встиг утекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

Також він вказує, що затриманий буде направлено на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить нормальний він чи ні.

Видання Dетектив INFO опублікувало фото (18+) з місця події та повідомляє, що серед загиблих є діючі військовослужбовці Національної гвардії України. Серед них: бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, двоє військових з позивними "Фін" і "Скандер", а також київський волонтер Роман Ханенко "Гець") і працівник Київського Національного авіаційного університету Олександр Білоус.

"Разом вони вживали алкоголь, і на якомусь етапі до Захаренка виникли претензії з боку бійців. Ті "під градусом" почали згадувати російське походження господаря та погрожувати йому насильством та навіть зґвалтуванням через те, що він "здав" Мшанецького. Захаренко не стерпів такої наруги, пішов та взяв рушницю. Коли це побачили його опоненти, один з них намагався накинутися на орендаря водойми з ножем, але наразився на постріл", - йдеться в повідомленні.

Після цього власник водойми відкрив вогонь по інших і навіть тих, хто вже спав. "А Федюкіна просто відпустив, коли той почав благати стрільця пожаліти його, мовляв у нього ніяких претензій до Захаренка не було", – передає видання.

Після цього стрілок сам зателефонував в Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції та зізнався у злочині. Повідомив, що здасться тільки їм.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський повідомив, що за справу про вбивство Павла Шеремета відповідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Офіс генерального прокурора звинувачує Владислава Мангера в замовленні та фінансуванні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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