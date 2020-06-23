Вийшов тизер фільму Ірини Цілик "Я і Фелікс", в якому знявся Юрій Іздрик

Вийшов тизер фільму режисерки і письменниці Ірини Цілик, яка завоювала престижну нагороду на кінофестивалі "Санденс" в США, "Я і Фелікс", в якому знявся український поет Юрій Іздрик.

Про це повідомляє прес-служба фільму, передають Українські Новини.

Фільм набрав найбільшу кількість балів за результатами першого етапу 13-го пітчингу Держкіно.

"Я і Фелікс" – це екранізація неопублікованого роману Артема Чеха "Хто ти такий?", який планує вийти навесні 2021 року.

Юрій Іздрик знявся у тизері "Я і Фелікс". Фото: прес-служба фільму

У центрі сюжеті книги і фільму – історія про дорослішання хлопчика Тимофія в 90-х роках, його сім'ю, друзів, перше кохання, і стосунки з колишнім контррозвідником Феліксом, який став частиною його сім'ї.

За словами режисера, у фільмі важливо не переступити тонку грань і не романтизувати ті досліди, які одночасно травмували.

Головну роль – Фелікса, у тизері зіграв український письменник Юрій Іздрик. Фелікс – колишній контррозвідник, солдатів ГРУ, десантник радянської армії і глибоко травмований досвідом війни чоловік.

"В цьому випадку не так важливий сценарій, як ім'я режисера. Я вже говорив Ірі у відповідь на його "я боялася, що ти не погодишся": "Це як би Мартін Скорсезе подзвонив Аль Пачіно і сказав:" Чувак, ти хочеш у мене зніматися?". Ну, звичайно, так. Поки це тільки тизер, а далі буде видно. Зараз відбувається процес становлення хімії між виконавцями головних ролей ", – сказав Юрій Іздрик.

Кадри з тізера "Я і Фелікс". Фото: прес-служба фільму

У пресслужбі додають, що восьмирічного хлопчика Тимофія грає син режисерки та письменника Артема Чеха, за мотивами роману якого будуть знімати фільм, Андрій. Чи буде він грати у фільмі, стане відомо після проведення кастингу.

Продюсерами фільму є Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле") та Ганна Соболевська ("Додому"). Зйомки фільму заплановані на осінь 2020 року.

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