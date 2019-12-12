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12 грудня 2019, четвер, 15:45 3
Lifestyle 2019-12-12T16:26:25+02:00
Українські Новини
Фільм про жінок Донбасу увійшов в шорт-лист престижної премії BAFTA

Фільм про жінок Донбасу увійшов в шорт-лист престижної премії BAFTA

Елизавета Кесельман
Держкіно, премія, кінопремія, Донбас
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Анна".Скріншот: vimeo.com

Короткометражний фільм "Анна" Декеля Беренсона про 45-річної матері-одиначки з Донбасу потрапив у шорт-лист премії BAFTA в номінації "Кращий британський короткометражний фільм". Про це йдеться на сайті Британської кіноакадемії.

На кращий британський короткометражний фільм було номіновано 10 кінострічок.

Фільм "Анна" знімали у копродукції України, Ізраїлю та Британії. Світова прем'єра стрічки відбулася 24 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Стрічка увійшла в програму Національного конкурсу 48-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

 

Головна героїня короткометражки — 45-річна Ганна зі сходу України, яка одна виховує дочку-підлітка. Її життя важка і безпросвітна, і жінка відчайдушно хоче її змінити. Для цього вона звертається в шлюбне агентство, яке знайомить жінок з чоловіками-іноземцями. Роль Анни у фільмі зіграла актриса Світлана Барандич.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Державне агентство у справах кіно має намір домовитися з компанією "Солар Медіа інтертеймент" (Київ) про надання держпідтримки на зйомки фільму "Бабин Яр" за 49,3 млн гривень.

Також мультфільм "Холодне серце-2" увійшов в шорт-лист номінантів анімаційної премії Annie Award-2019, а фільм про хлопчика з Донбасу увійшов до шорт-листа Оскара-2019.

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