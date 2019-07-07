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07 липня 2019, неділя, 08:35 15
Життя 2019-07-07T10:00:02+03:00
Українські Новини
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах

Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Карлових Варах

Стрічка режисера Антоніо Лукича "Мої думки тихі" - лауреат 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. У секції "На Схід від Заходу" фільм відзначений спеціальною нагородою журі фестивалю, пише "Радіо Свобода".

Головну нагороду фестивалю – "Кришталевий глобус" – здобув болгарський фільм "Батько" Петара Валчанова і Крістіни Грозевої.

Нагородою фестивалю за найкращу жіночу роль відзначена німецька актриса Корінна Гарфоух за головну роль у стрічці "Лара", найкращим актором фестивалю став словацький актор Мілан Ондрік за роль у стрічці "Нехай буде світло".

Нагороду фестивалю за найкращий документальний фільм здобула естонсько-латвійська стрічка "Несмертельні".

Фільми на фестивалі цього року переглянуло близько 140 тисяч глядачів.

Наступний, 55-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах, відкриється 3 липня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 "Донбас" Сергія Лозниці відкрив програму "Особливий погляд" Каннського фестивалю.

В 2019 в Німеччині на кінофестивалі "Берлінале" Україна представила два фільми.

Більше новин про: кінопремія Кіно Кінофестиваль Мої думки тихі Карлові Вари Антоніо Лукич

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Антоніо Лукич. Фото: facebook/antonio.lukich
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