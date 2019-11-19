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19 листопада 2019, вівторок, 17:27 51
Політика 2019-11-19T19:00:03+02:00
Українські Новини
Секс-скандал: "Слуги народу" обговорюють чи не стала ефектна блондинка заступником міністра "через ліжко"

Секс-скандал: "Слуги народу" обговорюють чи не стала ефектна блондинка заступником міністра "через ліжко"

Секс-скандал, Слуга народу, Олександра Клітіна
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Олександра Клітіна. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Вчора був опублікований запис розмови депутатів "Слуги народу", де згадувалося, що одна із заступників міністра отримала свою посаду "через ліжко". У Telegram-каналах заявили, що йдеться про Олександру Клітіну – заступника міністра транспорту та інфраструктури. Про це повідомляє "Страна".

Вже сьогодні про це заявив депутат від "Слуги народу" Антон Поляков. Він опублікував уривок бесіди депутатів, які обговорювали Клітіну.

Текстова розшифровка

"Поки жінки пішли, можна я покажу, який у нас заступник міністра. Клітіна Саша. Вона просила, сильно хотіла.

- Гарна?

- Ого! Охеренна!

- Ось, призначили, дівчина дуже хотіла стати заступником міністра!

[сміх]

- Це називається, я чиста перед вами

- Капець, звичайно, нееее, хороша подруга

- У когось 5 дітей?

- У вас там цікаво

- А Савченко де?

- Ми на гальорці і з дівчатами там гоп-гоп. Ну в ОПЗЖ там непрості, там за ними стоять такі, що...

- Ну зрозуміло".

Олександра Клітіна працює заступником міністра інфраструктури з 18 листопада. А в міністерстві вона працює з 2015 року - радником міністра до 2016 року і до 2018-го - директором групи підтримки реформ. Посля цього була перерва на рік - і ось після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра Криклія.




Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Слуги народу" Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину.

А раніше депутат Криворучкина повідомила "коханому" про зняття своєї недоторканності.

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