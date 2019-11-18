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18 листопада 2019, понеділок, 20:13 49
Політика 2019-11-18T22:15:02+02:00
Українські Новини
"Слуги народу" зустрічалися з начальником дніпропетровської поліції і говорили йому, як вирішувати питання

"Слуги народу" зустрічалися з начальником дніпропетровської поліції і говорили йому, як вирішувати питання

Слуга народа, Юрій Корявченков, В'ячеслав Медяник, Олена Криворучкина, Юрій Кисіль
Корявченков Фото: kvartal95.com
Корявченков Фото: kvartal95.com

Антон Поляков, якого вирішили виключити з фракції "Слуга народу" опублікував уривок розмови між депутатами "Слуги народу" і начальником поліції Дніпропетровської області. Про це повідомляє "Страна".


За інформацією видання, зустріч відбулася в ресторані "Околиця" Кривого Рогу 25 вересня 2019 року. Депутати і поліцейський обговорювали там призначення начальника поліції в рідному місті Зеленського.

З боку "Слуги народу" були присутні нардепи Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрій Кисіль, Олена Криворучкина, В'ячеслав Медяник, Юрій Корявченков "Юзик" та його дружина Тетяна.

Від поліцейських – шеф дніпропетровської поліції Володимир Огурченко і претендент на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергій Лукашов (зараз він вже очолює криворізьку Нацполіцію ).

Запис їхньої розмови опублікований в телеграм-каналі Полякова. Суть усієї розмови зводиться до того, що "слуги народу" особисто контролюватимуть, які справи і як повинна вести поліція.

При цьому депутати неодноразово повторюють, що "їхній дах тримає" особисто президент України, і тому пропонують керівникам поліції тримати прямий зв'язок тільки з ними, уточнюючи конкретний порядок комунікацій - включаючи терміновий приїзд в Київ і спілкування в кабінетах парламенту, захищених від прослушки.

"Слуги народу", судячи з запису, особисто хочуть контролювати всі справи з кримінального бізнесу та збору металобрухту, а також за іншими цікавими з корупційної точки зору тем. Також розповіли, як призначили одну із заступників міністра через ліжко.



Як повідомляли Українські Новини, Поляков заявив, що Зеленського ізолюють від інформації. Раніше Криворучкіна повідомила "коханому" про зняття своєї недоторканності.

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