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22 червня 2020, понеділок, 21:00 4
Суспільство 2020-06-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
Похолодання та дощі з грозами. Прогноз погоди на 23 червня

Похолодання та дощі з грозами. Прогноз погоди на 23 червня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Укргідрометцентр
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У вівторок, 23 червня, за прогнозом погоди в Києві вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, мінлива хмарність, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +25...+27 градусів, вночі +17...+19 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, сильні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий, вдень помірний дощ, в Житомирській області місцями сильний дощ, грози, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +22...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

22 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Крім того, літо 2020 теж буде неспокійним з погодної точки зору. Синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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