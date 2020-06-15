Moody's прогнозує падіння ВВП України у 2020 на 4,5%

Тоді як з січня по квітень ВВП України впав на 5% , м

Про це сказано у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Moody's очікує, що економіка через обмеження внутрішньої діяльность, слабший зовнішній попит і нижчі грошові перекази різко скоротиться в цьому році.

Економічне зростання, як зазначають в агентстві, поступово почне відновлення з другої половини 2020 року, при цьому прогноз зростання реального ВВП становить приблизно 3,6% у 2021 році.

При цьому, як очікують в Moody's, дефіцит держбюджету збільшиться до 7,5% ВВП у 2020 році з 2,0% ВВП в 2019 році, в результаті чого валові потреби уряду у фінансуванні в цьому році становлять близько 16% ВВП.

На думку Moody's, настрої інвесторів щодо України хоча і можуть покращитися з новою програмою Міжнародного валютного фонду, але будуть залишатися настороженими, враховуючи зростаюче неприйняття ризику в глобальному масштабі й нестабільність внутрішньої політики.

Згідно з прогнозом, валютні резерви України завдяки новій програмі МВФ на кінець року (без урахування золота) становлять близько 22 млрд доларів, що достатньо для покриття приблизно чотирьох місяців імпорту.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ погіршив прогноз зниження ВВП України в 2020.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня, розмір першого траншу — 2,1 млрд доларів.