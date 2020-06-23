Байден просив у Порошенка не дати Гройсману звільнити голову правління "Нафтогазу" Коболєва, – записи Деркача

У 2016 році колишній віцепрем'єр США Джозеф Байден говорив з експрезидентом України Петром Порошенком про залишення на посаді голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, всупереч намірам експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити його.

Про це свідчать записи розмов Байдена і Порошенко від 19 грудня 2016 року, оприлюднені депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем (позафракційний), передають Українські Новини.

"Підвищення стабільності і поліпшення взаємосумісності "Нафтогазу" з третіми сторонами стало підтвердженням успішності економічних реформ. Моя команда тісно співпрацює з керівництвом "Нафтогазу", яке вважається командою відданих реформаторів і талановитих менеджерів. Сподіваємося, що нинішнє керівництво залишиться на займаних посадах", – сказав Байден.

Також він додав, що йому відомо, що Гройсман виступає за звільнення Коболєва.

При цьому Порошенко сказав, що у нього немає інформації щодо намірів Коболєва, однак він пообіцяв Байдену тримати ситуацію "в полі зору".

"Покличу Коболєва, главу "Нафтогазу", і обговорю це з ним. Запитаю, про що йдеться. Проведу розслідування", – сказав Порошенко.

У свою чергу Деркач заявив, що американці хотіли зберегти Коболєва на посаді для спільного заробітку на реверсі російського газу з націнкою в 50 євро на тисячу куб. м газу.

"Ціна інтересу становить 50 євро на кожній тисячі кубів, тобто, мова йде про корупційний податок, на кожного громадянина України, через підвищення тарифів на газ від "Нафтогазу". Таким чином, команда так званих реформаторів "знафтогазила" тільки за найскромнішими розрахунками фахівців 1,5 млрд доларів співгромадян, виплатили собі зарплати і премії і поділилися зі своїми американськими кураторами", – підкреслив Деркач.

Як повідомляли Українські Новини, оприлюднені Байденом записи свідчать, що в 2016 році експрезидент України Петро Порошенко дав гарантії колишньому віцепрем'єрові США Джо Байдену про відсутність кримінального переслідування тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у разі його виходу у відставку.

За тими ж аудіозаписами розмов з "голосами, схожими на Порошенка і Байдена", колишній Президент України хвалиться, що підняв тарифи замість 75% на 100%.