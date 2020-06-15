Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка

У понеділок, 15 червня, в рамках ослаблення карантину будуть відновлені і міжнародні авіарейси після того, як в Україні вже відновили внутрішні авіаперельоти.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

З 15 червня українців готові прийняти:

Албанія, США - без обмежень на кордоні;

Великобританія - з дотриманням карантину 14 днів;

Туреччина - без обмежень на кордоні і тестуванням по прибуттю.

З 27 червня:

Туніс - з тестуванням по прибуттю;

Буде розглянуто можливість відкриття кордонів після поліпшення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Кіпр;

Чорногорія;

Грузія;

Греція.

Крім того, в'їзд дозволено іноземцям, в чиїх країнах немає значного поширення коронавірусу. Також ці іноземці мають перебувати на території своїх держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дозволять відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення.

Відновлення авіасполучення

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Крім того, як свідчать дані онлайн-табло в "Борисполі", авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір здійснити рейси в Кишинів (Молдова, виліт в 08:00), в Остенде (Бельгія, 08:50), Амстердам (Нідерланди, 14:00) і Вільнюс (Литва, 16:30).

В Мінськ (Білорусь) в 10:10 вирушать літаки авіакомпанії Belavia і Etihad Airways, а також у 20:05 ще раз Belavia.

Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія, виліт о 13:30), Flydubai - в Дубаї (ОАЕ, 15:10), Israir - в Тель-Авів (Ізраїль, 16:10).

В Амстердам в 14:00 вирушать літаки компаній KLM/Air France і Delta Air Lines.

Крім того, в цей день заплановані внутрішні рейси компанії Wind Rose в Одесу (10:10, 20:15), Дніпро (10:05) та Харків (20:55).

Всі рейси будуть обслуговуватися в терміналі D.

Водночас 15 червня очікується прибуття 3 рейсів з Амстердама, 3 рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва, 2 з Дніпра і Одеси.

Київський аеропорт ім. Сікорського має намір обслужити 3 рейси 15 червня

Крім того, за інформацією на онлайн-табло, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського має намір обслужити 3 рейси 15 червня, з них один міжнародний і два внутрішніх.

Очікується рейс авіакомпанії "Мотор Січ" з Києва до Запоріжжя о 20:00.

Прийняти в понеділок аеропорт планує рейси з Запоріжжя "Мотор Січі" о 08:50 і з Мінська авіакомпанії Belavia о 23:40.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України провів моніторинг планів зарубіжних країн з відновлення регулярного авіасполучення.

Тим часом, Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для пом'якшення.