Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

У період з 15 по 21 червня Національний банк встановлював гривню 26,7-26,8, а а обмінних пунктах київських банків з 12 по 19 червняв курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, кур

Курс гривні на понеділок НБУ підвищив до 26,7 UAH/USD.

як змінювався офіційний курс за тиждень показують Українські Новини.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

15 червня 16 червня 17 червня 18 червня 19-21 червня 22 червня 26,7303 26,8440 26,7424 26,7760 26,7633 26,7207

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 22 червня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 18,4333 944 AZN 1 азербайджанський манат 15,6766 975 BGN 1 болгарський лев 15,3259 933 BYN 1 білоруський рубль 11,2485 410 KRW 100 вона 2,2082 344 HKD 1 гонконгський долар 3,4477 208 DKK 1 датськакрона 4,0229 840 USD 1 долар США 26,7207 978 EUR 1 євро 29,9953 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,6515 392 JPY 10 ієна 2,5018 985 PLN 1 злотий 6,7376 356 INR 10 індійська рупія 3,5070 124 CAD 1 канадський долар 19,7041 191 HRK 1 куна 3,9636 484 MXN 1 мексиканський песо 1,1840 498 MDL 1 молдавський лей 1,5476 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,7573 554 NZD 1 новозеландський долар 17,2242 578 NOK 1 норвезька крона 2,7999 710 ZAR 1 ренд 1,5420 643 RUB 10 російський рубль 3,8532 946 RON 1 румунський лей 6,1932 360 IDR 1000 рупія 1,8945 682 SAR 1 саудівський ріал 7,1219 702 SGD 1 сінгапурський долар 19,1794 960 XDR 1 СПЗ 36,8303 398 KZT 100 тенге 6,6257 949 TRY 1 турецька ліра 3,8967 348 HUF 100 форинт 8,6840 826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,1043 203 CZK 1 чеська крона 1,1245 752 SEK 1 шведська крона 2,8381 756 CHF 1 швейцарський франк 28,1345 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,7774

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Крім того, гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася.