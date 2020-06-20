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20 червня 2020, субота, 07:00 5
Фінанси 2020-06-20T07:15:01+03:00
Українські Новини
Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

Долар трохи подорожчав. Як змінювався офіційний курс за тиждень

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс долара, курс гривні, динаміка курсу гривні, Динаміка курсу долара
Долар
Долар

У період з 15 по 21 червня Національний банк встановлював гривню 26,7-26,8, а а обмінних пунктах київських банків з 12 по 19 червняв курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, кур

Курс гривні на понеділок НБУ підвищив до 26,7 UAH/USD.

як змінювався офіційний курс за тиждень показують Українські Новини.

Офіційний курс, який встановлює НБУ о 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

15 червня 16 червня 17 червня 18 червня 19-21 червня 22 червня
26,7303 26,8440 26,7424 26,7760 26,7633 26,7207

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 22 червня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 18,4333
944 AZN 1 азербайджанський манат 15,6766
975 BGN 1 болгарський лев 15,3259
933 BYN 1 білоруський рубль 11,2485
410 KRW 100 вона 2,2082
344 HKD 1 гонконгський долар 3,4477
208 DKK 1 датськакрона 4,0229
840 USD 1 долар США 26,7207
978 EUR 1 євро 29,9953
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,6515
392 JPY 10 ієна 2,5018
985 PLN 1 злотий 6,7376
356 INR 10 індійська рупія 3,5070
124 CAD 1 канадський долар 19,7041
191 HRK 1 куна 3,9636
484 MXN 1 мексиканський песо 1,1840
498 MDL 1 молдавський лей 1,5476
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,7573
554 NZD 1 новозеландський долар 17,2242
578 NOK 1 норвезька крона 2,7999
710 ZAR 1 ренд 1,5420
643 RUB 10 російський рубль 3,8532
946 RON 1 румунський лей 6,1932
360 IDR 1000 рупія 1,8945
682 SAR 1 саудівський ріал 7,1219
702 SGD 1 сінгапурський долар 19,1794
960 XDR 1 СПЗ 36,8303
398 KZT 100 тенге 6,6257
949 TRY 1 турецька ліра 3,8967
348 HUF 100 форинт 8,6840
826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,1043
203 CZK 1 чеська крона 1,1245
752 SEK 1 шведська крона 2,8381
756 CHF 1 швейцарський франк 28,1345
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,7774

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Крім того, гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася.

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