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  • Росія і Китай є головними дезінформаторами під час пандемії COVID-19, – ЄС
10 червня 2020, середа, 15:34 5
Світ 2020-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Росія і Китай є головними дезінформаторами під час пандемії COVID-19, – ЄС

Росія і Китай є головними дезінформаторами під час пандемії COVID-19, – ЄС

Елизавета Кесельман
Китай, Росія, Євросоюз, Коронавірус, Фейки про коронавірус
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

У Європейському Союзі вважають, що наймасштабнішу кампанію із дезінформації під час пандемії коронавірусу проводять дві країни в той час, як в мережі кожен день з'являються нові фейки про коронавірус.

Про це заявила заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, передає Bloomberg.

Юрова назвала "головними зовнішніми гравцями" Російську Федерацію і Китай, зазначивши, що у Єврокомісії є докази, на підставі яких робляться такі гучні заяви.

"Що стосується зовнішніх гравців, то ми чітко називаємо Росію і Китай. У нас є ясні докази, щоб робити такі заяви", - зазначила вона.

Зокрема, за словами Юрової, країни під час пандемії COVID-19 проводять масштабні кампанії з дезінформації і входять в число "іноземних гравців, які прагнуть "підірвати демократичні дебати" і підвищити свій імідж.

При цьому заступник голови ЄК зазначила, що пандемія показала, що неправдива інформація може завдати серйозної шкоди.

Також наголошується, що Євросоюз посилить допомогу незалежним засобам масової інформації та журналістів у країнах, що не входять у спільноту, в рамках боротьби з дезінформацією.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія розвалиться ще нашій при житті.

Також Facebook і Instagram вирішили перевіряти пости українців на фейки і знижувати у видачі в разі їх виявлення.

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