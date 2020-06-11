У ВООЗ здивовані низькою смертністю від коронавірусу в Росії і просять розповісти про метод лікування

Тоді як в Європі головним дезінформатором про статистику коронавірусу назвали Росію, в країні виявили надзвичайно низьку смертність від COVID-19, що виглядає як мінімум дивно на тлі високої захворюваності. У ВООЗ вимагають від влади країни пояснити, який метод використовується для визначення причини смерті хворих. Про це передає російський Інтерфакс.

Як заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан на брифінгу в Женеві, влада Росії повинні переглянути способи виявлення, оскільки низький рівень смертей при високому рівні захворюваності виглядає "незвично".

"Це, звичайно, незвично, що кількість смертей щодо кількості підтверджених випадків є дуже низьким", — сказав Райан.

З слів Раяна, в європейському регіоні, де спостерігається висока смертність, системи охорони здоров'я схожі з російської з погляду розвиненості та доступності.

Водночас експерт підкреслив, що в деяких країнах можуть завищувати показник випадків смерті серед пацієнтів з коронавірусом.

"У деяких випадках можуть завищувати, можуть бути інші основні причини захворювання", — сказав він.

У Росії неодноразово заперечували маніпуляції зі статистикою за COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Росія, за твердженням Держдепу, поширює фейки про розробку вакцини від короновірусу іншими країнами.

Тим часом, глава РНБО Олексій Данилов заявив, що Росія розвалиться ще за нашого життя.