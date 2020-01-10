Найбільшу компенсацію за оренду житла отримав депутат від "Слуги народу"

163 депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року.

Про це йдеться в парламентській газеті "Голос України", передають Українські новини.

Згідно з наведеним в газеті списком, компенсацією, зокрема скористалися члени фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник, Олександр Ткаченко, Максим Бужанський, депутати від "Європейської солідарності" Андрій Парубій, Софія Федина, Михайло Забродський і Яна Зінкевич і від депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець.

Згідно з даними на сайті парламенту, компенсація депутату за оренду житла становить від 17 до 81,2 тис. гривень в місяць в 2019 році.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 17 тис. гривень отримав 1 парламентарій - депутат від "Слуги народу" Михайло Крячко, а саму велику компенсацію у 81,2 тис. гривень отримали депутати від "Слуги народу" Андрій Костін і Артем Дмитрук.

Також за 80,9 тис. гривень отримали депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко та член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь.

80,6 тис. гривень було компенсовано депутату від "Слуги народу" Едуарду Прощуку.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше ніж 80 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-депутатові Ради Сольвару (БПП) про підозру у незаконному отриманні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

Також Стефанчук повернув 40 тис. гривень, виплачені йому апаратом Ради на оренду житла.