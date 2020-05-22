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  • У квітні прибуток банків різко збільшилася і склала 9,2 млрд гривень
22 травня 2020, пʼятниця, 14:53 5
Економіка 2020-05-22T15:15:02+03:00
Українські Новини
У квітні прибуток банків різко збільшилася і склала 9,2 млрд гривень

У квітні прибуток банків різко збільшилася і склала 9,2 млрд гривень

Анна Рудык
Банки, Карантин, економіка України, Прибуток банків
Гривні
Гривні

Після падіння в березні, в квітні поточного року прибуток банків становив 9,2 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В січні банки заробили 6,592 млрд гривень, у лютому – 9,285 млрд гривень, у березні – 97 млн гривень, а у січні-квітні – 28,208 млрд гривень.

За перші чотири місяці поточного року доходи банків становили 90,004 млрд гривень, витрати – 64,796 млрд гривень.

При цьому процентні доходи банків становили 50,784 млрд гривень, витрати – 23,364 млрд гривень, комісійні доходи – 20,959 млрд гривень, витрати – 7,228 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в січні банки заробили 6,6 млрд гривень, у березні поточного року прибуток банків скоротився в 95 разів до 97 млн гривень порівняно з лютим.

Також з-за карантину бізнес очікує падіння продажів і виробництва. В наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний і відсотковий ризики. Очікування реалізації всіх ризиків також погіршилися і досягли свого максимуму з другого кварталу 2014 року.

Тим часом, Рада пообіцяла не карати під час карантину за порушення податкового законодавства.

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