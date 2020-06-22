На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: поранений воїн ЗСУ

У той час, як протягом червня на Донбасі терористи продовжують відбирати життя в українських захисників, бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) в понеділок, 22 червня, внаслідок чого один український військовослужбовець був поранений.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти і 82-мм міномети, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися поблизу Попасного, Голубовського, Хутора Вільний, Горіхова, Новотошківського, а також Новозванівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв українські позиції біля Широкіно.

Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною камерою для спостереження СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

Унаслідок обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Терористам українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

На ділянках розведення №1, №2 і №3 режим "тиша" дотримується.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 21 червня, включаючи населений пункт в Донецькій області, 1 військовий поранений.

Раніше бойовики застосовували заборонену зброю, 12 разів обстріляли позиції ООС.

Тим часом, ЗСУ отримала два модернізованих Міг-29, а українські військові знищили дві некеровані авіаційні ракети в Донецькій області.