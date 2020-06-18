На Донбасі ЗСУ понесли втрати: загинув військовий, ще двоє - поранені

У той час, як КПП на Донбасі відновлюють роботу, вчора, 17 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український захисник, один отримав поранення, і ще один - бойову травму. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що бойовики обстріляли наші позиції з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Горіхове ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру.

А в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" російські найманці вели вогонь із автоматичних гранатометів станкових. Захисників України в районі Водяного ворог обстріляв з мінометів калібру 82-мм і станкових протитанкових гранатометів.

"На жаль, у результаті ворожого обстрілу один наш захисник загинув, один поранений, ще один воїн отримав бойову травму. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому і травмованому воїнам бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, 17 червня був поранений один російський окупант.

З початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики біля Кримського відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм у вівторок.

Також раніше бойовики обстріляли житлові квартали біля Авдіївки та поранили жінку.