Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли 12 разів 12 червня, 1 український військовослужбовець отримав поранення. А українські військові знищили 2 і поранили не менше 3 бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели обстріл поблизу Широкиного, Верхньоторецька, Водяного, Мар'їнки й Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював опорні пункти українських військових неподалік Луганського.

Застосовуючи штатне озброєння, українські військові своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення.

За даними розвідки, 12 червня українські військові знищили 2 і поранили не менше 3 бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, 2 військових були поранені та 1 особа травмована.



Також з 10 червня пункти пропуску в зоні ООС відновили роботу.