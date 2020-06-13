підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 червня 2020, субота, 10:12 7
Силові структури 2020-06-13T10:30:01+03:00
Українські Новини
Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий

Валерия Драгомирова
Донбас, ООС, Бойовики, Обстріли
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) обстріляли 12 разів 12 червня, 1 український військовослужбовець отримав поранення. А українські військові знищили 2 і поранили не менше 3 бойовиків. 

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели обстріл поблизу Широкиного, Верхньоторецька, Водяного, Мар'їнки й Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстрілював опорні пункти українських військових неподалік Луганського.

Застосовуючи штатне озброєння, українські військові своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем змушували супротивника відмовитися від продовження обстрілу.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС отримав поранення.

За даними розвідки, 12 червня українські військові знищили 2 і поранили не менше 3 бойовиків.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня бойовики 8 разів обстріляли позиції підрозділів ООС, 2 військових були поранені та 1 особа травмована.


Також з 10 червня пункти пропуску в зоні ООС відновили роботу.

Більше новин про: Донбас ООС Бойовики Обстріли

Гармаш переїхав до Києва ще в середині 2000-х і не...
На Донбасі окупанти 14 разів вели обстріли із забо...
Сьогодні 6 річниця визволення Маріуполя від бойови...
Бойовики три рази обстріляли позиції сил ООС в пон...
До кінця адаптивного карантину залишилося 9 днів. Які діють послаблення
Сьогодні 6 річниця визволення Маріуполя від бойовиків
Новини
У Києві після триденного зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу 10:30
Бойовики 12 разів обстріляли позиції ООС, поранений військовий 10:12
Заступник міністра оборони задекларував 50 біткоїнів на 12,7 млн гривень і компанію в Чехії 09:11
До кінця адаптивного карантину залишилося 9 днів. Які діють послаблення 08:46
Більшість крафтових пивоварень зупинили виробництво через карантин, - експерт 08:30
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Госаудитслужба виявила порушень на 100 млн грн в діях колишнього в. о. члена правління УЗ Романа Веприцького, - ЗМІ 11:49
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус 14:16
більше новин
Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok