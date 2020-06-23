Міністр економіки в травні заробив удвічі менше, ніж його заступник

Заробітна плата міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка за травень становить 47,2 тис. гривень, його заступників - від 47,2 тис. до 97 тис. гривень, державного секретаря - 132 тис. гривень в той же час т.в.о. міністра енергетики Буславець за травень отримала на 27 тисяч більше, ніж у квітні.

Про це сказано у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Петрашку в травні, становить 47 230 гривень.

Зарплата заступників міністра Тараса Висоцького - 47 230 гривень, Світлани Панаіотіді - 47 230 гривень, Дмитра Романовича - 47 230 гривень, заступника - торгового представника Тараса Качки - 47 230 гривень, Юлії Свириденко - 96 622 гривні (з них 49 392 гривні - виплати, розраховані з середньої заробітної плати, які не обмежуються), Сергія Глущенка - 47 230 гривень, Ігоря Дядюри - 47 230 гривень, держсекретаря Олександра Черних - 131 745 гривень (з них 84 515 гривень - виплати, розраховані з середньої зарплати).

Зарплата за травень. Скріншот Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Зарплата за травень Ігоря Петрашка. Скріншот Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Як повідомляли Українські Новини, місячний оклад за травень секретарю РНБО Олексію Данілову нарахували у сумі 47 113 гривень зарплати.

Голова Національного агентства з запобіганню корупції Олександр Новікова в травні отримав 47,2 тис. гривень зарплати.