Безкоштовні фотовиставки та "Тиждень італійського кіно": афіша заходів на День Конституції

На День Конституції в Україні буде три дні офіційних вихідних, з 27 по 20 червня у Києві організують низку безкоштовних заходів. Українцям пропонують відвідати безкоштовно фестиваль "Тиждень італійського кіно" та фотовиставки, передають Українські Новини.

Програма безкоштовних заходів 27 червня

Фотовиставка "The Leica"

Вперше в Україні в Галереї Київської Школи Фотографії відбудеться безкоштовна фотовиставка робіт відомого американського портретиста Джока Сторджеса "The Leica".

Його роботи включені в колекції 33 музеїв світу, серед яких Музей сучасного мистецтва, музей Метрополітен в Нью-Йорку, Національна бібліотека в Парижі і Франкфуртський музей сучасного мистецтва в Німеччині.

Фестиваль "Тиждень італійського кіно 2020"

Українці мають можливість долучитися до кінопоказів на фестивалі "Тиждень швейцарського кіно 2020", який триватиме 27 та 28 червня. Посольство Швейцарії в Україні є 4-й "Тиждень італійського кіно" в режимі онлайн. У програмі – актуальні художні фільми Швейцарії останніх років. У цьому році основна увага зосереджується на гендерній рівності. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Програма:

Драма "Щасливий Лазар" режисера Аліче Рорвахера

Історична драма "Божественний порядок" режисера Петра Бьондини Фольпе

Комедія "Стрікер" режисера Петера Луїзі

Мелодрама "За вітром" режисера Беттіна Оберли

Анімаційний фільм "Життя Кабачка" режисера Клода Баррас

Драма "Невинний" режисера Симона Жакме

Мелодрама "Навколо Луїзи" режисера Ольги Баиллиф

Мелодрама "Мрія Катріни" режисерів Даріо і Мірко Бишофбергери

Трагікомедія "Дивна подорож Волкенбруха в обійми шикси" режисера Міхаеля Штайнера

Мелодрама "7 днів" режисера Роландо Колла

Проєкт "Конвеєр сейшн" Христини Ридзель

Проєкт "Конвеєр сейшн" Христини Ридзель розповідати про теми осягнення особистості людини, її психології, винятковості в реалістичному і абстрактному світі. Підніматися буде також питання взаємозв'язку людини і суспільства: гармонійного поєднання з ним, або протистояння. Вхід вільний. Долучитися до заходу можна за попередньою домовленістю. Місце проведення: вул. Кирилівська, 65б.

Програма безкоштовних заходів 28 червня

Фотопроєкт "Чотири години з життя чаплі"

28 червня можна відвідати фотопроєкт "Чотири години з життя чаплі" Сергія Скиби. Фотограф входить в творче фотографічне об'єднання "Ікар". Фотовиставка експонуватиметься в галереї "Kyivphotos-Hall" в приміщенні Київської публічної бібліотеки ім. Гоголя, за адресою: вул. Велика Васильківська. Виставка триватиме з 11:00 до 18:00.

Раніше Українські Новини писали про ціни та попит на житло на Чорному морі й Азовському узбережжі на вихідні на День Конституції.

Один з популярних напрямків туризму, де можна відпочити на День Конституції – мальовничі Карпати.