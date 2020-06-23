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23 червня 2020, вівторок, 06:15 4
Афіша 2020-06-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
Безкоштовні фотовиставки та "Тиждень італійського кіно": афіша заходів на День Конституції

Безкоштовні фотовиставки та "Тиждень італійського кіно": афіша заходів на День Конституції

Ирина Николенко
Афіша заходів на День Конституції. Фото: pixabay
Афіша заходів на День Конституції. Фото: pixabay

На День Конституції в Україні буде три дні офіційних вихідних, з 27 по 20 червня у Києві організують низку безкоштовних заходів. Українцям пропонують відвідати безкоштовно фестиваль "Тиждень італійського кіно" та фотовиставки, передають Українські Новини.

Програма безкоштовних заходів 27 червня

Фотовиставка "The Leica"

Вперше в Україні в Галереї Київської Школи Фотографії відбудеться безкоштовна фотовиставка робіт відомого американського портретиста Джока Сторджеса "The Leica".

Його роботи включені в колекції 33 музеїв світу, серед яких Музей сучасного мистецтва, музей Метрополітен в Нью-Йорку, Національна бібліотека в Парижі і Франкфуртський музей сучасного мистецтва в Німеччині.

Фестиваль "Тиждень італійського кіно 2020"

Українці мають можливість долучитися до кінопоказів на фестивалі "Тиждень швейцарського кіно 2020", який триватиме 27 та 28 червня. Посольство Швейцарії в Україні є 4-й "Тиждень італійського кіно" в режимі онлайн. У програмі – актуальні художні фільми Швейцарії останніх років. У цьому році основна увага зосереджується на гендерній рівності. Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Програма:

  • Драма "Щасливий Лазар" режисера Аліче Рорвахера
  • Історична драма "Божественний порядок" режисера Петра Бьондини Фольпе
  • Комедія "Стрікер" режисера Петера Луїзі
  • Мелодрама "За вітром" режисера Беттіна Оберли
  • Анімаційний фільм "Життя Кабачка" режисера Клода Баррас
  • Драма "Невинний" режисера Симона Жакме
  • Мелодрама "Навколо Луїзи" режисера Ольги Баиллиф
  • Мелодрама "Мрія Катріни" режисерів Даріо і Мірко Бишофбергери
  • Трагікомедія "Дивна подорож Волкенбруха в обійми шикси" режисера Міхаеля Штайнера
  • Мелодрама "7 днів" режисера Роландо Колла

Проєкт "Конвеєр сейшн" Христини Ридзель

Проєкт "Конвеєр сейшн" Христини Ридзель розповідати про теми осягнення особистості людини, її психології, винятковості в реалістичному і абстрактному світі. Підніматися буде  також питання взаємозв'язку людини і суспільства: гармонійного поєднання з ним, або протистояння. Вхід вільний. Долучитися до заходу можна за попередньою домовленістю. Місце проведення: вул. Кирилівська, 65б.

Програма безкоштовних заходів 28 червня

Фотопроєкт "Чотири години з життя чаплі"

28 червня можна відвідати фотопроєкт "Чотири години з життя чаплі" Сергія Скиби. Фотограф входить в творче фотографічне об'єднання "Ікар". Фотовиставка експонуватиметься в галереї "Kyivphotos-Hall" в приміщенні Київської публічної бібліотеки ім. Гоголя, за адресою: вул. Велика Васильківська. Виставка триватиме з 11:00 до 18:00.

Раніше Українські Новини писали про ціни та попит на житло на Чорному морі й Азовському узбережжі на вихідні на День Конституції.

Один з популярних напрямків туризму, де можна відпочити на День Конституції – мальовничі Карпати.

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