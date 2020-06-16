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16 червня 2020, вівторок, 12:35 9
Медицина 2020-06-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
Обсервація скасовується для іноземців, які прибули в Україну з "зеленої зони" як авіа-, так і наземним транспо

Обсервація скасовується для іноземців, які прибули в Україну з "зеленої зони" як авіа-, так і наземним транспортом

Ирина Николенко
МОЗ, обсервація, самоізоляція, Відкриття кордонів, відновлення авіасполучення, країни зеленої зони
Обсервація для прибулих з-за кордону. Фото:who.int
Обсервація для прибулих з-за кордону. Фото:who.int

Міністерство охорони здоров'я, яке нещодавно поділило країни на "червоні" та "зелені зоні", згідно з їх епідемічною ситуацією, повідомило, що скасування обов'язкової обсервації для туристів із "зеленої зони" стосуватиметься як авіакордонів, так і наземних. Про це зазначається в повідомленні міністерства на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Нові положення про скасування обсервації після прибуття в Україну стосуються як авіа-, так і наземних кордонів", – сказано в ньому.

При цьому підкреслюється, що іноземці, які прибувають в Україну, повинні обов'язково мати страховий поліс, який покриває лікування коронавірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити списки країн, розділивши їх за епідеміологічною ситуацією на "зелену" і "червону" зони. Туристи зі списку країн "червоної зони" мають перебувати на обов'язковій обсервації чи самоізоляції.

Крім того, з 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення, і в понеділок були вдіправлені перші 13 рейсів з Києва в країни Європи і Азії.

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