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22 червня 2020, понеділок, 17:28 6
Фінанси 2020-06-22T18:07:09+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зростати в ціні. Курс валют на 23 червня

Гривня продовжує зростати в ціні. Курс валют на 23 червня

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс валют на 23 червня
Курс валют на 23 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, у той час, як після вихідних курс долара і євро продовжує знижуватися в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0835
1 долар США 26,6695
1 швейцарський франк 28,0643
10 ієн 2,4945
10 російських рублів 3,8370
1 євро 29,8952

Як повідомляли Українські Новини, в період з 12 по 19 червня в обмінних пунктах київських банків після двотижневого падіння курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити. У цей період сприятливий час для купівлі валюти.

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