Гривня продовжує зростати в ціні. Курс валют на 23 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, у той час, як після вихідних курс долара і євро продовжує знижуватися в обмінних пунктах київських банків.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0835 1 долар США 26,6695 1 швейцарський франк 28,0643 10 ієн 2,4945 10 російських рублів 3,8370 1 євро 29,8952

Як повідомляли Українські Новини, в період з 12 по 19 червня в обмінних пунктах київських банків після двотижневого падіння курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити. У цей період сприятливий час для купівлі валюти.