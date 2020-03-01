"Нафтогаз" знизив на березень ціни для промспоживачів

Після того, як "Нафтогаз" на 15% знизив ціну на газ для населення на лютий, НАК в березні 2020 року знизив ціни на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Нафтогазу".

Так, повідомляється, що в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 3 981,00 — 4 606,00 грн/тис. куб. м, не враховуючи ПДВ і витрат на транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Зазначимо, що порівняно з лютневими цінами, березнева вартість знизилася на 12-15% в залежності від умов поставки.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі (TTF).

Раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.