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22 червня 2020, понеділок, 16:56 18
Кабмін 2020-06-22T18:30:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль заявив про початок Другої світової війни для України в 1941 році, але відновив посаду після критики

Шмигаль заявив про початок Другої світової війни для України в 1941 році, але відновив посаду після критики

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Друга світова війна, Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Глава українського уряду Денис Шмигаль написав, що Друга світова війна розпочалася для українців 22 червня, однак після критики в мережі Шмигаль доповнив пост, написавши правильну дату, що все-таки Друга світова почалася 1 вересня 1939 року.

"У цей день Друга світова війна увірвалася в кожен український дім. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, в результаті чого загинули майже 10 млн українців. Це жахливі цифри", - написав Шмигаль в понеділок.

він Також попросив "не використовувати трагічні події нашого минулого для піару і спекуляцій".

"Хоча війна почалася у вересні 1939, саме в червні 1941 вона стала трагедією для ВСІХ українців і на ВСІЙ території України", - поправив сам себе Шмигаль, додавши, що "22 червня ми вшановуємо пам'ять жертв війни".

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня в Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую".

Володимир Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Раніше Зеленський пропонував винести на всеукраїнський референдум питання зміни території України, повідомляли Українські Новини.

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