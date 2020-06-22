Шмигаль заявив про початок Другої світової війни для України в 1941 році, але відновив посаду після критики

Глава українського уряду Денис Шмигаль написав, що Друга світова війна розпочалася для українців 22 червня, однак після критики в мережі Шмигаль доповнив пост, написавши правильну дату, що все-таки Друга світова почалася 1 вересня 1939 року.

"У цей день Друга світова війна увірвалася в кожен український дім. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, в результаті чого загинули майже 10 млн українців. Це жахливі цифри", - написав Шмигаль в понеділок.

він Також попросив "не використовувати трагічні події нашого минулого для піару і спекуляцій".

"Хоча війна почалася у вересні 1939, саме в червні 1941 вона стала трагедією для ВСІХ українців і на ВСІЙ території України", - поправив сам себе Шмигаль, додавши, що "22 червня ми вшановуємо пам'ять жертв війни".

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