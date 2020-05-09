У Берліні на Бранденбурзьких воротах з'явилося українське слово "дякую"

В ніч на 9 травня, коли в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на Бранденбурзьких воротах у Берліні з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі висвітили слово "дякую!" українською, російською, англійською, французькою, німецькою, а також польською та білоруською мовами, пише DW.

На Бранденбурзьких воротах у Берліні з нагоди 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі висвітили слово "Дякую!" українською, російською, англійською, французькою, німецькою, а також польською й білоруською мовами. Акція відбулася в ніч на суботу, 9 травня.

"Пізно увечері 8 травня 1945 року капітуляція набула чинності. Цією проєкцією Берлін волів би через 75 років подякувати союзникам за звільнення Європи від націонал-соціалізму", - йшлося в заяві організації Kulturprojekte Berlin, що провела цю акцію.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) поклали вінки в головному меморіалі жертвам війни і тиранії в Німеччині Ноє Вахе (Neue Wache), щоб вшанувати пам'ять жертв нацизму.

"Звільнення прийшло ззовні. Воно мусило прийти ззовні - занадто глибоко загрузла ця країна в своєму злі, у своїй провині. Але й економічне відродження і новий демократичне початок в західній частині Німеччини стали можливими виключно завдяки великодушності, мудрості й готовності до примирення, виявленими колишніми військовими супротивниками", - заявив тоді Штайнмаєр.

Das war unsere digitale Themenwoche rund um #75JahreKriegsende! 📱 Wir sagen DANKE an unsere Partner und Unterstützer und an alle, die online dabei waren! 🙌 Unsere virtuelle Ausstellung, Podcast und AR-App bleiben übrigens weiterhin online verfügbar: https://t.co/3X4PSf7otY pic.twitter.com/ha2B0ImHGI — Kulturprojekte Berlin (@kulturprojekteb) May 9, 2020

Українські Новини, Володимир Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Раніше Зеленський закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.