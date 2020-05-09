Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Після того, як 8 травня в День пам'яті і примирення Президент України побував у селі Мілове Луганської області, самому східному населеному пункті країни, що 9 травня Володимир Зеленський прибув у Закарпатську область і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Закарпатську область. Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам'ять загиблих воїнів", — сказано в ньому.

Президент відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, загиблих в боях за звільнення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

На Закарпатті завершився вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, - головне не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного в серці", — зауважив Зеленський.

Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, Президент України закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.