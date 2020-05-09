підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
09 травня 2020, субота, 09:33 4
Суспільство 2020-05-09T11:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні

Кира Молчанова
Володимир Зеленський, День Перемоги, 9 травня, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Офіс президента, Офіс Президента України
Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента
Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Після того, як 8 травня в День пам'яті і примирення Президент України побував у селі Мілове Луганської області, самому східному населеному пункті країни, що 9 травня Володимир Зеленський прибув у Закарпатську область і вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Закарпатську область. Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню і вшанував пам'ять загиблих воїнів", — сказано в ньому.

Президент відвідав меморіальний комплекс "Пагорб Слави" з могилами воїнів, загиблих в боях за звільнення України від нацистських окупантів у Другій світовій війні.

На Закарпатті завершився вигнання загарбників. Ми ніколи не забудемо страшну ціну цієї перемоги. Для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу, - головне не гучність, а щирість. І наша перемога - у кожного в серці", — зауважив Зеленський.

Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу ПрезидентаЗеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу ПрезидентаЗеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня Україна відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, Президент України закликав не забувати про наслідки ненависті, агресії та ідеології панування нації, а також про подвиг предків для того, щоб українці могли жити в сучасному світі.

Більше новин про: Володимир Зеленський День Перемоги 9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Офіс президента Офіс Президента України

Путін привітав народ України, але не Зеленського, ...
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гу...
"Рік Президента Зеленського" ОПУ зняв без "95-го К...
Незважаючи на карантин, поліція очікує 290 заходів...
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня
Новини
За один день в Україні провели більше 8 тисяч тестів на СOVID-19 10:45
Після короткого спаду в Україні знову зросла кількість нових випадків COVID-19 до 515 за добу 09:56
Зеленський в Закарпатській області. Фото: прес-служба Офісу Президента
Зеленський на Закарпатті вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні 09:33
Незважаючи на карантин, поліція очікує 290 заходів з покладанням квітів та 50 автопробігів 9 травня 09:22
Клієнтів буде на третину менше, але ціни не піднімуть: як працюватимуть барбершопи після карантину 09:15
більше новин
Майже сотня депутатів Ради не отримали виплати в березні за депутатські повноваження 06:40 Документ
Від 2 до 50 тисяч гривень: скільки отримали народні депутати за квітень 07:15 Документ
Роздача гуманітарної допомоги в Карачі (Пакистан) Фото npr.org
3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження) 06:01 Фото
Кількість хворих COVID-19 у світі наближається до чотирьох мільйонів 08:45
Відновлять роботу кафе, психологів та музеїв: що зміниться з 11 травня 05:50 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом, - ООН 16:41
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
більше новин
Грузія викликає посла в Україні через призначення Саакашвілі головою виконкому реформ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok