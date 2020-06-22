Коронавірус може спровокувати діабет другого типу, — вчені

Вчені з'ясували, що коронавірус може спровокувати цукровий діабет в той час, як у Всесвітня організація охорони здороа'я (ВООЗ) заявили про препарат, який здатний знизити ризик смертності від коронавірусу.

Про це повідомляє The Conversation.

Як наголошується, група авторитетних академіків з декількох країн звернулася в New England Journal of Medicine з припущенням, що коронавірус може викликати діабет у людей, які до інфікування не мали схильність до цієї хвороби.

Вчені ділять діабет на два типи. Перший тип викликаний тим, що імунна система організму атакує клітини підшлункової залози, відповідальні за вироблення інсуліну. Таким чином, без інсуліну організм не може контролювати рівень цукру в крові. Діабет другого типу трапляється, коли інсулін виробляється в кількостях понад норми, і в кінці кінців клітини, що виробляють інсулін, виснажуються.

Наголошується, що вченим відомо про зв'язок вірусних інфекцій і симптомів діабету. Вірусні інфекції можуть спровокувати знищення клітин, які виробляють інсулін, також існують випадки розвитку гострого діабету під час свинки або ентеровірусних інфекцій. Також існують докази зв'язку діабету першого типу з вірусом Коксакі.

Є дослідження, які говорять про підвищення ризику аутоімунного ураження клітин, які виробляють інсулін, у зв'язку з респіраторними інфекціями. Є дані про випадок у Китаї, коли у хлопця, який мав гарне здоров'я, розвинувся гострий діабет на тлі коронавірусу.

Новий коронавірус має схожу механіку і впливає на підшлункову залозу, в якій може перешкоджати нормальному виробленню інсуліну або вбивати клітини, які його виробляють.

Як повідомляли Українські Новини, експерти попередили, що дексаметазон здатний викликати смертельні побічні ефекти для людей, які хворіють на легку форму коронавірусу.

Тим часом, Україна почала переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу.