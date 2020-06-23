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23 червня 2020, вівторок, 06:17 5
Життя 2020-06-23T07:00:03+03:00
Українські Новини
Цукор та сіль – то отрута: експерти розвінчали популярний міф

Цукор та сіль – то отрута: експерти розвінчали популярний міф

Ярина Вацяк
Лікарі, дієта, Поради лікарів, Сіль, цукор, міфи, пради дієтолога, відмова від цукру, відмова від солі
Сіль Фото: pixabay.com
Сіль Фото: pixabay.com

Попри те, що зараз люди все частіше практикують повну відмову від  цукру та солі, в помірній кількості вони не шкодять здоров'ю людини, а повне виключення з раціону солі ще й може нашкодити організму.

Про це йдеться в матеріалі "Українська правда. Життя", яка розвінчала популярні міфи.

"Все є отрутою і все є ліками, справа – в дозуванні", – вважав відомий лікар давнини Парацельс.

Якщо казати про сіль, то і її надлишок, і її виключення з раціону може бути небезпечним.

Сіль – головне джерело натрію, пише Всесвітня організація охорони здоров'я. 

Як велика кількість солі – понад 5 грамів на день, так і мала – менш ніж 3,5 грами на день можуть підвищувати ризики високого кров'яного тиску, серцевих захворювань та інсульту.

ВООЗ нині фіксує надмірне споживання солі у світі – до 9-12 грамів на день. Причина цього в тому, що багато солі міститься в напівфабрикатах, таких як ковбаси чи сардельки.

Найкращий варіант контролювати споживання солі – це їсти натуральні продукти, готувати їжу вдома та не забивати її смак підсолюванням.

Цукор – це простий вуглевод. Він міститься у фруктах, які ми їмо, і мало хто посперечається щодо їхньої користі.

Але ВООЗ наполегливо рекомендує зменшувати кількість так званих "вільних цукрів", які ми часто кладемо собі в чай або споживаємо в тістечках, а саме моносахаридів (глюкози, фруктози) та дисахаридів (цукроза, столовий цукор).

Саме ці цукри у великій кількості додаються в снеки, солодощі, соки з крамниці тощо. І саме вони є частою причиною, наприклад, ожиріння та карієсу.

При цьому даних, які б вказували, що цукор, який міститься у свіжих фруктах, овочах та молоці може погано впливати на наше здоров'я – немає.

За рекомендацією ВООЗ, цукри мають становити не більше 5% нашого раціону.

Наприклад, ви споживаєте в день 2000 калорій, тож 100 калорій має припадати на цукри. Це приблизно 6 чайних ложок цукру в день.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчені з'ясували, що сіль може стати причиною інсульту і старіння.

Також "Укрцукор" прогнозував зростання цін на цукор.

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