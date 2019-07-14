Все, що потрібно знати про цукор: скільки можна їсти

Науково доведено, що цукор - корисна речовина. Це джерело енергії, тому для організму людини він потрібен. Але, звичайно, зловживати ним не можна. Про це повідомляє prozdorove.

Високий рівень споживання цукру призводить до зайвої ваги і ожиріння, підвищує ризик виникнення серцево-судинних захворювань і діабету. Надмірне захоплення солодощами та солодкими напоями, в тому числі фруктовими соками, викликає карієс зубів.

В їжу використовуються 4 види цукру: глюкоза, фруктоза, цукроза (звичайний цукор) і лактоза.

Глюкоза міститься переважно в фруктах.

Фруктоза - це натуральний цукор. Він міститься у фруктах, ягодах і меді.

Лактоза міститься тільки в молоці.

Всесвітня організації охорони здоров'я рекомедує їсти 50 грамів цукру на добу для людей, які витрачають 2000 ккал на добу. Крім того, експерти радять зменшити кількість цукру до 25 грам в день. Але потрібно пам'ятати, що багато готових продуктів вже мають у своєму складі цукор.

Крім хлібобулочних, кондитерських виробів і солодких напоїв, цукор міститься в ігристих винах, пиві, лікерах, соках і меді. Також він є в овочах і фруктах.

Варто пам'ятати, що високий рівень споживання цукру в складі харчових продуктів та напоїв - одна з головних причин зайвої ваги і порушень обміну речовин. А дієта, спрямована на зменшення споживання цукру, може досить швидко поліпшити стан здоров'я людини і допомогти йому контролювати вагу.



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