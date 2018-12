Крім ризику високого кров'яного тиску, вчені виявили ще один фактор, що відноситься до солі і прямо вказує на зв'язок кишечника з мозком.

Як пише Naked Science, дослідники з Нью-Йоркського дослідного інституту мозку (Feil Family Brain and Mind Research Institute in New York) на прикладі мишей відстежували біохімічний шлях, відповідальний за підвищення ризику інсульту та деменції у людей, які споживали надто багато натрію. Вже кілька років відомо, що дієта з високим вмістом солі підвищує ризик розвитку церебральної хвороби малих судин мозку (cerebral small vessel disease) — цей термін охоплює всі види аномалій, пов'язаних з погіршенням капілярів мозку, що, в свою чергу, може призвести до таких захворювань, як інсульт, деменція. Це пов'язано з тим, що іон натрію "втягує" воду в судинну систему, підвищуючи тиск і викликаючи гіпертонію.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Neuroscience, вчені зробили спробу знайти інші зв'язки між споживанням солі і ризиком інсульту і деменції. Дослідницька група спробувала знайти альтернативне пояснення в результаті досліджень, які передбачають, що звичайна кухонна сіль може спричинити аутоімунні захворювання, перетворюючи певний тип білих кров'яних клітин у ворожі. Ці Т-лімфоцити випускають хімічну речовину, яка сприяє запаленню, зване интерлейкіном-17 (interleukin-17), яке і зацікавило вчених.

"Посадивши" мишей на дієту з великою кількістю солі, дослідники виявили порушення когнітивних здібностей і ознаки порушення кровообігу.

У своєму експерименті вчені використовували як звичайних мишей, так і тих, у яких були змінені гени: тварини виробляли інтерлейкін-17 навіть на відносно низькосольової дієті. Все це вказує на те, що дієта з високим вмістом солі провокує імунну систему кишечника на формування сигналу, що впливає на кровоносні судини в ключових частинах мозку, а саме - на гіпокамп і кору мозку.

Примітно, що ці порушення були зафіксовані навіть при відсутності високого кров'яного тиску. Це означає, що навіть якщо нам вдасться впоратися з гіпертонією, яка виникає через дієти з високим вмістом натрію, підвищений ризик розвитку інсульту і деменції може зберігатися.

Але є і ще один висновок, який можна зробити з цього дослідження: отримані результати внесли черговий внесок у вивчення зв'язку кишечника і нервової системи людини. Тільки в цьому році були проведені дослідження, які розкривають нові нейронні ланцюги кишково-мозкових нервів, молекулярні шляхи, що з'єднують мікрофлору кишечника і клітини мозку, а також зв'язок між дієтою і змінами настрою. Все це об'єднує дослідження, що зв'язують складу мікробів травної системи з розвитком багатьох захворювань, наприклад хвороби Паркінсона.

Раніше вчені з'ясували, що у жінок кров'яний тиск підвищується через втрату зубів.