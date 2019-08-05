Цукор подорожчає майже на чверть через скорочення виробництва, - "Укрцукор"

Асоціація "Укрцукор" прогнозує підвищення оптово-відпускних цін на цукор на 18% до 13 тис. гривень/тонна в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020) у зв'язку зі скороченням виробництва цукру.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Зараз, за оцінками асоціації, виробництво цукру в 2019/2020 м.р. становитиме 1,1-1,2 млн тонн, що більш ніж на третину менше за торішні показники.

"Таке зменшення пов'язане, перш за все, зі скороченням посівних площ під цукровий буряк і несприятливими погодними умовами. Засуха і відсутність вологи в грунті негативно позначилися на розвитку цукрових буряків і станом на 1 серпня цукровий буряк масово втрачає вагу бадилля, що своєю чергою призведе до низької цукристості", - прокоментувала заступниця голови правління "Укрцукру" Руслана Яненко.

Крім того, агрономи господарств зазначають поширення таких хвороб, як коренева гниль і жовтяниця.

За прогнозами асоціації, в новому сезоні працюватимуть 32 цукрові підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, раніше асоціація погіршила прогноз скорочення виробництва цукру з 1,5-1,6 млн тонн до 1,3-1,4 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 - серпень 2020).

У вересні 2018 Рада скасувала державне регулювання ринку цукру.

Тим часом, експерти дали поради, як витрачати менше грошей на продукти і розповіли, про користь і шкоду цукру.