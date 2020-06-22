Газ у Європі подорожчав на 9%

Спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF 12-19 червня травня збільшилася на 8,7%, або на 8,68 євро/тис. куб. м до 65,2 євро/тис. куб. м.

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 13 червня спотова ціна на газ початку зростання і 15 червня склала 64,94 євро/тис. куб. м.

При цьому 16 червня ціна почала зниження і 17 червня склала 61,25 євро/тис. куб. м, але 18 червня ціна почала зростати і 19 червня досягла позначки 65,2 євро/тис. куб. м.

У свою чергу в гривневому еквіваленті з 12 по 19 червня спотова ціна на газ збільшилася на 8,3%, або на 149,76 гривень/тис. куб. м до 1 959,8 гривень/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 19 червня).

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Також "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.