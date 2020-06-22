підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 12:36 16
Економіка 2020-06-22T15:30:05+03:00
Українські Новини
Газ у Європі подорожчав на 9%

Газ у Європі подорожчав на 9%

Григорий Яковенко
Газ, Ціни на газ, ціни на газ в Європі
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF 12-19 червня травня збільшилася на 8,7%, або на 8,68 євро/тис. куб. м до 65,2 євро/тис. куб. м.

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 13 червня спотова ціна на газ початку зростання і 15 червня склала 64,94 євро/тис. куб. м.

При цьому 16 червня ціна почала зниження і 17 червня склала 61,25 євро/тис. куб. м, але 18 червня ціна почала зростати і 19 червня досягла позначки 65,2 євро/тис. куб. м.

У свою чергу в гривневому еквіваленті з 12 по 19 червня спотова ціна на газ збільшилася на 8,3%, або на 149,76 гривень/тис. куб. м до 1 959,8 гривень/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 19 червня).

Як повідомляли Українські Новини, як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Також  "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на травень.

Після чого "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень.

Більше новин про: Газ Ціни на газ ціни на газ в Європі

Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році
У Києві третій день поспіль падає захворюваність коронавірусом
Новини
Зеленський хоче дозволити випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО 15:08
Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+ 14:48
"Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень 14:26
Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу в своїх аеропортах 14:25
У регіональних філіях "Суспільного" проти нової концепції регіонального мовлення 14:25
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
Активісти заявили про спроби дискредитації з боку забудовників Зубика і Кучера та "смотрящого" Комарницького 12:34
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
В Одесі відсьогодні посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok