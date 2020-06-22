Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР, – опитування КМІС

Тоді як кожен десятий українець готовий виїхати в Росію за умови доплати $100 тис., 50,1% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не шкодують про розпад СРСР, 33,5% шкодують, а 16,4% відмовилися відповісти на це питання.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому на заході і в центрі країни більшість не шкодує про розвал СРСР — 68,6% і 50,7% проти 15,3% і 32,2%.

Водночас на півдні і сході переважають ті, хто жалкує про розпад Союзу - 48,1% і 49,3% проти 39,1% та 34,6%.

На підконтрольній частини Донбасу 41,5% опитаних шкодують, 36,9% — ні.

КМІС також прослідкував залежність ставлення до розпаду СРСР від електоральних уподобань громадян.

Серед виборців кандидатів у Президенти найбільше тих, що шкодують, серед електорату співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка (81,5% проти 9,7%), а найменше - у виборців колишнього Президента Петра Порошенка - 3,8% проти 88,2%.

"Переважно не шкодують про розпад СРСР також виборці І. Смешка і А. Гриценка. У випадку виборців Ю. Тимошенко та О. Ляшко приблизно однакоа кількість шкодують і не шкодують про розпад СРСР", — сказано в прес-релізі.

Серед виборців Президента Володимира Зеленського 52,7% не шкодують про розвал Союзу, а 28,7% шкодують.

"У виборців Зеленського погляди, близькі до поглядів населення України в цілому", — зазначає КМІС.

Серед партійних електоральних уподобань тенденції схожі.

Найбільше тих, що шкодують, у "ОПЗЖ" (83,2% проти 10,8%), найменше - у "Європейської солідарності" і "Голоси" (93,9% проти 2% і 78,8% проти 17,2%).

"Серед виборців Партії Шарія" 50% шкодують, 30% - не шкодують", — сказано в релізі.

Електорат "Слуги народу" - це 53,6% тих, хто не шкодує, і 28,4% тих, хто жалкує.

Дослідження показало залежність ставлення до розпаду СРСР від віку, етнічності, мови спілкування, рівня достатку та освіти.

"Якщо серед молоді (у віці до 30 років) 14% шкодують про розпад СРСР, то серед осіб у віці 70 років і старше - 50%. Серед тих, хто своєю етнічною приналежністю називає "українець", 30,5% шкодують проти 67% серед тих, хто називає себе "росіянин". Серед тих, хто переважно спілкується українською мовою, 26% шкодують, серед тих, хто російською мовою — 44%. Серед найбідніших громадян 56% шкодують про розпад СРСР, серед найбагатших - 17%. Серед осіб з вищою освітою 23% шкодують, серед осіб з нижчою освітою — 37-42%", — сказано в прес-релізі.

На питання про те, чого перебування в Радянському Союзі принесло Україні більше — користі чи шкоди, 34,7% відповіли "користі", 27,9% - "шкоди", 25,5% - не змогли відповісти, а 12% відмовилися.

Порівняно з 2013 роком (якщо виключити з вибірки аннексованний Росією Крим і окуповані території Донбасу для коректності порівняння) кількість тих, хто бачить в радянському періоді більше користі скоротилася з 48% до 35%, а тих, хто бачить більше шкоди, зросла з 18% до 28%.

КМІС також порівняв результати свого дослідження з опитуванням російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

"Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (34%) — шкодує. У Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% росіян шкодує про розпад СРСР, не шкодують — 26%", — сказано в релізі.

Опитування проводилося 24-31 травня серед 2 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, майже половина опитаних "Левада-центром" росіян ставляться до України негативно. При цьому більше половини росіян вважають, що Україна і Росія мають дружити.