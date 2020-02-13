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13 лютого 2020, четвер, 13:51 6
Суспільство 2020-02-13T14:05:21+02:00
Українські Новини
56% опитаних "Левада-центром" росіян вважають, що Україна і Росія мають дружити

56% опитаних "Левада-центром" росіян вважають, що Україна і Росія мають дружити

Кира Молчанова
українсько-російські відносини, Россія-Україна, соцопитування, Левада-Центр
Соцопитування. Фото: Pixabay
Соцопитування. Фото: Pixabay

Поки 47% росіян ставляться до України негативно, 56% жителів РФ, опитаних аналітичним центром Юрія Левади, вважають, що Росія та Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами, без віз і митниць.

Про це свідчать результати опитування за січень, передають Українські Новини.

Респондентам поставили запитання: "з яким з наступних думок з приводу відносин Росії і України ви б скоріше погодилися?"

26% опитаних вибрали варіант відповіді "Відносини Росії з Україною повинні бути такими ж, як з іншими державами — із закритими кордонами, візами, митницями", 56% — що "Росія і Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами, без віз і митниць", 15% вибрали варіант відповіді "Росія і Україна повинні об'єднатися в одну державу".

При цьому 3% опитаних не змогли відповісти.

Опитування було проведено 23-29 січня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення обсягом 1 603 людини у віці від 18 років у 137 населених пунктах в 50 регіонах Росії.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,4%.

Як повідомляли Українські Новини, 49% українців, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, позитивно ставляться до Росії, 39% — негативно.

За результатами опитування "Левада-центру", рейтинг довіри Путіну серед населення Росії знизився на 4 процентних пункту.

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